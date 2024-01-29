Минобороны назначило нового директора "Агентства оборонных закупок" — кто вступил в должность

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова. Фото: скриншот с видео НЭК "Укрэнерго"

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины возглавила Марина Безрукова. Новоназначенный директор имеет более 20 лет опыта управления поставками. В предыдущие пять лет Безрукова работала в "Укрэнерго".

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Минобороны издало указ о назначении Марины Безруковой главой "Агентства оборонных закупок" министерства.

"Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая исключит возможность проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Изменение менеджмента — это первый шаг к кардинальной перезагрузке "Агентства оборонных закупок. Наш приоритет — это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции", — указал заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

Что известно о Марине Безруковой

По данным МОУ, Безрукова более 20 лет руководила поставками и развитием партнерства с иностранными компаниями, включая США, Канаду, Европу, Африку и Ближний Восток.

В течение 2017-2024 годов чиновник работала в Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Там она занималась разработкой и внедрением современной политики закупок, основанной на прозрачности и эффективности. До этого Безрукова также работала в корпоративном секторе в компаниях разных сегментов экономики.

"Эффективные и прозрачные закупки оружия — залог национальной безопасности, а транспарентность, цифровизация и нулевая толерантность к коррупции — основные принципы нашей работы. Мы должны делать акцент на инновациях и стратегических партнерствах, чтобы обеспечить самое современное вооружение для ВСУ. Отдавая преимущество передовым технологиям и постоянно усовершенствуя собственный арсенал, мы существенно улучшим оснащение наших войск", — отметила директор "Агентства оборонных закупок" Безрукова.

В Минобороны добавили, что новый глава "Агентства оборонных закупок" — это первый шаг к трансформации ведомства. В министерстве также планируют создать Наблюдательный совет, должности в котором будут занимать компетентные специалисты международного уровня.

Скриншот поста МОУ

Скриншот поста МОУ

Напомним, Кабинет Министров Украины предоставил Министерству обороны дополнительные 657 миллионов гривен для обеспечения нужд военных. Эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад.

Добавим, Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую председателем Счетной палаты. До этого она занимала должность главы АМКУ.