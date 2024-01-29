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Міноборони призначило нового директора "Агенції оборонних закупівель" — хто обійняв посаду

29 січня 2024 13:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Міноборони призначило нового директора "Агенції оборонних закупівель" — хто обійняв посаду
Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова. Фото: скриншот з відео НЕК "Укренерго"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

"Агенцію оборонних закупівель" Міністерства оборони України очолила Марина Безрукова. Новопризначена директорка має понад 20 років досвіду управління ланцюгами постачання. Попередні п'ять років Безрукова працювала в "Укренерго". 

Про це повідомляє Міноборони України.

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Призначення нового директора "Агенції оборонних закупівель" МОУ

Міноборони видало указ про призначення Марини Безрукової очільницею "Агенції оборонних закупівель" міністерства.

"Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту — це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет — це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції", — сказав заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Що відомо про Марину Безрукову

За даними МОУ, Безрукова понад 20 років керувала постачаннями та розвитком партнерства з іноземними компаніями, зокрема зі США, Канадою, Європою, Африкою та Близьким Сходом.

Протягом 2017-2024 років посадовиця працювала в Національній енергетичній компанії "Укренерго". Там вона займалася розробкою та впровадженням сучасної політики закупівель, яка базується на прозорості та ефективності. До цього Безрукова також працювала в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

"Ефективні та прозорі закупівлі зброї — запорука національної безпеки, а транспарентність, цифровізація та нульова толерантність до корупції — основні принципи нашої роботи. Ми маємо робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ. Віддаючи перевагу передовим технологіям та постійно вдосконалюючи власний арсенал, ми суттєво покращимо оснащення наших військ", — зауважила директор "Агенції оборонних закупівель" Безрукова.

В Міноборони додали, що новий очільник "Агенції оборонних закупівель" — це перший крок до трансформації відомства. В міністерстві також планують створити Наглядову раду, посади в якій обійматимуть компетентні фахівці міжнародного рівня.

Скриншот допису МОУ
Скриншот допису МОУ
Скриншот допису МОУ
Скриншот допису МОУ

Нагадаємо, Кабінет міністрів України надав Міністерству оборони додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових. Ці кошти уряд виділив з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

Додамо, Верховна Рада України призначила Ольгу Піщанську головою Рахункової палати.  До цього вона обіймала посаду голови АМКУ. 

Міноборони
призначення
Україна
закупівлі

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