Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Министр инфраструктуры объяснил, почему этой зимой в Украине не было блэкаутов arrow

Министр инфраструктуры объяснил, почему этой зимой в Украине не было блэкаутов

25 февраля 2024 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Министр инфраструктуры объяснил, почему этой зимой в Украине не было блэкаутов
Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков объяснил, что помогло избежать блэкаутов этой зимой. В частности, это пассивная защита энергообъектов.

Об этом Александр Кубраков сказал на конференции "Украина. Год 2024".

Почему в Украине не было блэкаутов зимой

"Зимние блэкауты и прицельная атака врага по нашим городам определили приоритеты на 2023 год. Первое это пассивная защита энергообъектов. Реально можем сказать, что такого в мире еще никто не делал. Мы строим три уровня защиты — от обломков, от дронов и ракет", — отметил Кубраков.

По его словам, эту зиму удалось успешно пройти благодаря второй линии защиты. Кубраков подчеркнул, что сейчас идет подготовка третьего уровня защиты.

Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Также экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Александр Кубраков
украинцы
электроэнергия
Украина
зима
электроснабжение
блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Актуальное по теме