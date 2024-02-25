Министр инфраструктуры объяснил, почему этой зимой в Украине не было блэкаутов

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Фото: Facebook

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков объяснил, что помогло избежать блэкаутов этой зимой. В частности, это пассивная защита энергообъектов.

Об этом Александр Кубраков сказал на конференции "Украина. Год 2024".

Почему в Украине не было блэкаутов зимой

"Зимние блэкауты и прицельная атака врага по нашим городам определили приоритеты на 2023 год. Первое это пассивная защита энергообъектов. Реально можем сказать, что такого в мире еще никто не делал. Мы строим три уровня защиты — от обломков, от дронов и ракет", — отметил Кубраков.

По его словам, эту зиму удалось успешно пройти благодаря второй линии защиты. Кубраков подчеркнул, что сейчас идет подготовка третьего уровня защиты.

Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Также экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.