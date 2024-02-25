Міністр інфраструктури пояснив, чому цієї зими в Україні не було блекаутів

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Фото: Facebook

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков пояснив, що допомогло уникнути блекаутів цієї зими. Зокрема, це пасивний захист енергооб’єктів.

Про це Олександр Кубраков сказав на конференції "Україна. Рік 2024".

Чому в Україні не було блекаутів взимку

"Зимові блекаути та прицільна атака ворога по наших містах визначили пріоритети на 2023 рік. Перше це пасивний захист енергооб’єктів. Реально можемо сказати, що такого у світі ще ніхто не робив. Ми споруджуємо три рівні захисту — від уламків, від дронів та ракет", — зазначив Кубраков.

За його словами, цю зиму вдалося пройти успішно завдяки другій лінії захисту. Кубраков наголосив, що наразі триває підготовка третього рівня захисту.

Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.

Також економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.