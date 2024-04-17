Николаевский нардеп получает компенсацию от государства, а жена покупает авто — что известно

Народный депутат Артём Черноморов. Фото: Верховная Рада

Николаевский народный депутат Артем Черноморов за прошлый год заработал 1,6 млн гривен. Большая часть этой суммы это компенсационные выплаты, которые связаны с исполнением полномочий депутата.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Так, сумма компенсационных выплат нардепу составила 971 тыс. гривен. Также он получил 645 тыс. гривен заработной платы.

Согласно декларации, его жена заработала за прошлый год 314 тыс. гривен и не копила, а тратила деньги. Поскольку в 2022 году активы Черноморовых составляли 3,7 млн гривен, а в 2023 — 3,5 млн гривен.

Известно, что она приобрела два автомобиля — Lexus CT 200h за 290 тыс. гривен и Hyundai Tiburan GT V6 за почти 60 тыс. гривен.

Скриншот декларации

В своей личной собственности Черноморов также имеет два автомобиля — LexusRX 350 и BMW 518I. Также у него есть право на основе доверенности бесплатно пользоваться AUDI A3.

Скриншот декларации

Что касается недвижимости — в декларации народного избранника изменений не произошло, у него есть дом в Николаеве площадью 95,3 квадратных метров, земельный участок в 0,25 гектара в селе Покровка и он арендует комнату в Киеве.

Скриншот декларации

Скриншот декларации

Скриншот декларации

Скриншот декларации

Депутат не декларирует нежилую недвижимость, но указывает наличие ценных вещей: два швейцарских часа Rolex и Breguet.

Скриншот декларации

Ранее редакция Новини.LIVE проанализировала представленные документы и выяснила, кто из нардепов имеет самый дорогой автопарк, а также какие автомобили покупали нардепы в течение прошлого года.

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