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Николаевский нардеп получает компенсацию от государства, а жена покупает авто — что известно

17 апреля 2024 16:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Николаевский нардеп получает компенсацию от государства, а жена покупает авто — что известно
Народный депутат Артём Черноморов. Фото: Верховная Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Николаевский народный депутат Артем Черноморов за прошлый год заработал 1,6 млн гривен. Большая часть этой суммы это компенсационные выплаты, которые связаны с исполнением полномочий депутата.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Так, сумма компенсационных выплат нардепу составила 971 тыс. гривен. Также он получил 645 тыс. гривен заработной платы.

Согласно декларации, его жена заработала за прошлый год 314 тыс. гривен и не копила, а тратила деньги. Поскольку в 2022 году активы Черноморовых составляли 3,7 млн гривен, а в 2023 — 3,5 млн гривен.

Известно, что она приобрела два автомобиля — Lexus CT 200h за 290 тыс. гривен и Hyundai Tiburan GT V6 за почти 60 тыс. гривен.

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Скриншот декларации

В своей личной собственности Черноморов также имеет два автомобиля — LexusRX 350 и BMW 518I. Также у него есть право на основе доверенности бесплатно пользоваться AUDI A3.

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Скриншот декларации

Что касается недвижимости — в декларации народного избранника изменений не произошло, у него есть дом в Николаеве площадью 95,3 квадратных метров, земельный участок в 0,25 гектара в селе Покровка и он арендует комнату в Киеве.

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Скриншот декларации
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Скриншот декларации
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Скриншот декларации
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Скриншот декларации

Депутат не декларирует нежилую недвижимость, но указывает наличие ценных вещей: два швейцарских часа Rolex и Breguet.

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Скриншот декларации

Ранее редакция Новини.LIVE проанализировала представленные документы и выяснила, кто из нардепов имеет самый дорогой автопарк, а также какие автомобили покупали нардепы в течение прошлого года.

Также мы писали, сколько налогов платят депутаты государственному бюджету Украины во время войны.

Николаев
деньги
автомобиль
народные депутаты
имущество

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