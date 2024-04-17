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Миколаївський нардеп отримує компенсації від держави, а дружина купує авто — що відомо

17 квітня 2024 16:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Миколаївський нардеп отримує компенсації від держави, а дружина купує авто — що відомо
Народний депутат Артем Чорноморов. Фото: Верховна Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Миколаївський народний депутат Артем Чорноморов за минулий рік заробив 1,6 млн гривень. Більша частина від цієї суми це компенсаційні виплати, які пов'язані із виконанням повноважень депутата.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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Так, сума компенсаційних виплат нардепу сягнула 971 тис. гривень. Також він отримав 645 тис. гривень заробітної плати.

Згідно з декларацією, його дружина заробила за минулий рік 314 тис. гривень та не накопичувала, а витрачала гроші. Оскільки у 2022 році активи Чорноморових становили 3,7 млн гривень, а у 2023 — 3,5 млн гривень.

Відомо, що вона придбала два автомобілі —  Lexus CT 200h за 290 тис. гривень та Hyundai Tiburan GT V6 за майже 60 тис. гривень.

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Скриншот декларації

У своїй особистій власності Чорноморов також має дві автівки — LexusRX 350 та BMW 518I. Також у нього є право на основі довіреності безоплатно користуватись AUDI A3.

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Скриншот декларації

Щодо нерухомості — в декларації народного обранця змін не відбулося, він має будинок в Миколаєві площею 95,3 квадратних метрів, земельну ділянку в 0,25 гектара в селі Покровка та він орендує кімнату у Києві.

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Скриншот декларації
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Скриншот декларації
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Скриншот декларації
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Скриншот декларації

Депутат не декларує нежитлову нерухомість, але вказує про наявність коштовних речей: два швейцарських годинники Rolex та Breguet.

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Скриншот декларації

Раніше редакція Новини.LIVE проаналізувала подані документи та з'ясувала, хто з нардепів має найдорожчий автопарк, а також які автівки купляли нардепи протягом минулого року.

Також ми писали, скільки податків сплачують депутати до державного бюджету України під час війни.

Миколаїв
гроші
автомобіль
народні депутати
майно

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