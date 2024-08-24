За преследование бывшей суд на три года лишил свободы жителя Александрии

Семейное насилие. Иллюстративное фото: pixels.com

Житель Александрии, что на Кировоградщине, несмотря на запрет суда приближаться к своей бывшей, все равно постоянно преследовал ее. Поэтому после дежурного суда он получил тюремный срок.

Подробности дела опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось во время судебного заседания, несмотря на предыдущие запреты суда приближаться к своей бывшей сожительнице ближе 100 метров, человек постоянно ее преследовал. Но он трижды нарушил судебный запрет. Приходил к женщине домой и на работу, но когда третий раз под хмельком явился к ней с угрозами, то женщина не выдержала и вызвала полицию.

Что решил суд

Суд квалифицировал действия мужчины как умышленное невыполнение ограничительных предписаний. Мужчина свою вину признал и заверил, что уже помирился с прежней сожительницей. Эти слова подтвердила и сама жертва преследования.

Но суд решил, что исправление обвиняемого невозможно без изоляции его от общества. По совокупности приговоров мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы.