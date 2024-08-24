За переслідування колишньої суд на три роки позбавив свободи мешканця Олександрії

Сімейне насильство. Ілюстративне фото: pixels.com

Мешканець Олександрії, що на Кіровоградщині попри заборону суду наближатись до своєї колишньої все одно постійно переслідував її. Через це після чергового суду він отримав тюремний термін.

Подробиці справи опубліковані у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось під час судового засідання, попри попередні заборони суду наближатись до своєї колишньої співмешканки ближче 100 метрів чоловік постійно її переслідував. Але він тричі порушив судову заборону. Приходив до жінки до дому та на роботу, але коли третій раз на підпитку з'явився до неї з погрозами, то жінка не витримала та викликала поліцію.

Що вирішив суд

Суд кваліфікував дії чоловіка як умисне невиконання обмежувальних приписів. Чоловік свою провину визнав та запевнив, що вже помирився з колишньою. Ці слова підтвердила і сама жертва переслідування.

Але суд вирішив, що виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції його від суспільства. За сукупністю вироків чоловіка засудили до 3 років та 1 місяця в’язниці.