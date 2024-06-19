По всей Украине объявлена ракетная опасность

Масштабная тревога по всей Украине — какая угроза
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, причиной является взлет истребителя-носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" (МиГ-31К).
О ракетной опасности сообщили в воздушных силах Украины в среду, 19 июня.
Воздушная тревога в Украине 19 июня
По состоянию на 17:25 по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причина – взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Напомним, 19 июня во время воздушной тревоги на окраине Харькова раздался мощный взрыв, оккупанты применили два КАБа по детскому объекту для отдыха. Пока информации о пострадавших нет.
Также мы писали о мощномвзрыве в среду, 19 июня, в Николаевской области. В регионе объявлена воздушная тревога, воздушные силы сообщали о ракете в направлении региона.
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