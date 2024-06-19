По всей Украине объявлена ракетная опасность

МиГ-31 с макетом ракеты Кинжал. Фото: Википедия

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, причиной является взлет истребителя-носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" (МиГ-31К).

О ракетной опасности сообщили в воздушных силах Украины в среду, 19 июня.

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По состоянию на 17:25 по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причина – взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Карта воздушной тревоги в Украине 19 июня. Фото: map.ukrainealarm.com

Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот.

Напомним, 19 июня во время воздушной тревоги на окраине Харькова раздался мощный взрыв, оккупанты применили два КАБа по детскому объекту для отдыха. Пока информации о пострадавших нет.

Также мы писали о мощномвзрыве в среду, 19 июня, в Николаевской области. В регионе объявлена воздушная тревога, воздушные силы сообщали о ракете в направлении региона.