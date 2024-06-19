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Масштабна тривога по всій Україні — яка загроза

19 червня 2024 17:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
По всій Україні оголошено ракетну небезпеку
МіГ-31 з макетом ракети Кинджал. Фото: Вікіпедія
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

По всій територій України оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією, причиною є зліт винищувача-носія гіперзвукових ракет "Кинджал" (МіГ-31К).

Про ракетну небезпеку повідомили у Повітряних силах України у середу, 19 червня.

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Повітряна тривога в Україні 19 червня

Станом на 17:25 по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причина —зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

тривога 19 червня
Карта повітряної тривогу в Україні 19 червня. Фото: map.ukrainealarm.com

Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Масштабна тривога по всій Україні — яка загроза - фото 2
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот.

Нагадаємо, 19 червня під час повітряної тривоги на околиці Харкова пролунав потужний вибух, окупанти застосували два КАБи по відпочинковому дитячому об'єкту. Наразі інформації про постраждалих немає.

Також ми писали про потужний вибух у середу, 19 червня, на Миколаївщині. У регіоні оголошена повітряна тривога, Повітряні силах повідомляли про ракету у  напрямку регіону.

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