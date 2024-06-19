По всій Україні оголошено ракетну небезпеку

Масштабна тривога по всій Україні — яка загроза
По всій територій України оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією, причиною є зліт винищувача-носія гіперзвукових ракет "Кинджал" (МіГ-31К).
Про ракетну небезпеку повідомили у Повітряних силах України у середу, 19 червня.
Повітряна тривога в Україні 19 червня
Станом на 17:25 по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причина —зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, 19 червня під час повітряної тривоги на околиці Харкова пролунав потужний вибух, окупанти застосували два КАБи по відпочинковому дитячому об'єкту. Наразі інформації про постраждалих немає.
Також ми писали про потужний вибух у середу, 19 червня, на Миколаївщині. У регіоні оголошена повітряна тривога, Повітряні силах повідомляли про ракету у напрямку регіону.
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