Пожар после взрывов в Екатеринбурге 13 августа — кадры с места событий

Масштабный пожар в Екатеринбурге после сильных взрывов — кадры с места возгорания
В российском Екатеринбурге в ночь на вторник, 13 августа, загорелся пожар настолько масштабный, что он виден из всех частей города. По словам очевидцев, возгоранию предшествовали взрывы.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Пожар в Екатеринбурге в России 13 августа
Сильный взрыв россияне слышали недалеко от улицы Металлургов в Екатеринбурге Свердловской области России, после которого увидели огонь. Также на обнародованных видео можно услышать хруст.
"Зарево от пожара и дым видно в нескольких километрах [...] К месту ЧП отправились сотрудники МЧС", — отмечает один из российских пабликов.
Впоследствии сообщили, что по предварительной информации, загорелся дом местной экоактивистки на площади 250 кв. Пока о пострадавших нет информации. Предполагают, что якобы произошел поджог.
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