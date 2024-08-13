Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Масштабный пожар в Екатеринбурге после сильных взрывов — кадры с места возгорания arrow

Масштабный пожар в Екатеринбурге после сильных взрывов — кадры с места возгорания

13 августа 2024 02:18
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Пожар после взрывов в Екатеринбурге 13 августа — кадры с места событий
Пожар в Екатеринбурге. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В российском Екатеринбурге в ночь на вторник, 13 августа, загорелся пожар настолько масштабный, что он виден из всех частей города. По словам очевидцев, возгоранию предшествовали взрывы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Пожар в Екатеринбурге в России 13 августа

Сильный взрыв россияне слышали недалеко от улицы Металлургов в Екатеринбурге Свердловской области России, после которого увидели огонь. Также на обнародованных видео можно услышать хруст.

"Зарево от пожара и дым видно в нескольких километрах [...] К месту ЧП отправились сотрудники МЧС", — отмечает один из российских пабликов.

Впоследствии сообщили, что по предварительной информации, загорелся дом местной экоактивистки на площади 250 кв. Пока о пострадавших нет информации. Предполагают, что якобы произошел поджог.

Также важные новости дня по теме:

пожар взрыв поджог Россия огонь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:18 Масштабный пожар в Екатеринбурге после сильных взрывов — кадры с места возгорания

02:17 Когда педагог со статусом "ограниченно годный" должен пройти ВВК

01:46 Бюджетных мест больше, чем абитуриентов — в МОН заявили о недоборе на престижные специальности

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

01:32 В Житомирской области мужчина ударил работника ТЦК во время вручения повестки — как его наказал суд

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

01:23 Украина снова удивила мир — министр молодежи и спорта сделал заявление по результатам Олимпиады-2024

обновлено:

00:55 Табун "шахедов" на одну из "красных" областей — кого предупредили об опасности

00:30 Бронирование через "Дію" — нужно ли идти в ТЦК

00:15 В ТЦК ответили, где проходить ВВК украинцам, работающим в другом городе

обновлено:

00:11 Мощные взрывы в Черниговской области — в ОВА ответили, куда ударила РФ

02:18 Масштабный пожар в Екатеринбурге после сильных взрывов — кадры с места возгорания

02:17 Когда педагог со статусом "ограниченно годный" должен пройти ВВК

01:46 Бюджетных мест больше, чем абитуриентов — в МОН заявили о недоборе на престижные специальности

01:32 В Житомирской области мужчина ударил работника ТЦК во время вручения повестки — как его наказал суд

01:23 Украина снова удивила мир — министр молодежи и спорта сделал заявление по результатам Олимпиады-2024

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

обновлено:

00:55 Табун "шахедов" на одну из "красных" областей — кого предупредили об опасности

00:30 Бронирование через "Дію" — нужно ли идти в ТЦК

00:15 В ТЦК ответили, где проходить ВВК украинцам, работающим в другом городе

обновлено:

00:11 Мощные взрывы в Черниговской области — в ОВА ответили, куда ударила РФ

12 августа 2024

23:58 В Укрэнерго дали прогноз об отключениях света на завтра

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы