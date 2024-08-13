Пожежа після вибухів в Єкатеринбурзі 13 серпня — кадри з місця подій

Масштабна пожежа в Єкатеринбурзі після сильних вибухів — кадри з місця займання
У російському Єкатеринбурзі в ніч проти вівторка, 13 серпня, загорілась пожежа настільки масштабна, що її видно з усіх частин міста. Зі слів очевидців, займанню передували вибухи.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Пожежа в Єкатеринбурзі в Росії 13 серпня
Сильний вибух росіяни чули неподалік вулиці Металургів у Єкатеринбурзі Свердловської області Росії, після якого побачили вогонь. Також на оприлюднених відео можна почути хрускіт.
"Заграва від пожежі та дим видно за кілька кілометрів [...] До місця НП вирушили співробітники МНС", — зазначає один із російських пабліків.
Згодом повідомили, що за попередньою інформацією, зайнявся будинок місцевої екоактивістки на площі 250 кв м. Поки що про постраждалих інформації немає. Припускають, нібито відбувся підпал.
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