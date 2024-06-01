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Масштабная воздушная тревога — враг запускает ракеты

1 июня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Угроза ракетных ударов в Украине ночью 1 июня
Работа украинской ПВО. Фото иллюстративное: 18000.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В ночь на 1 июня в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. Россия атакует крылатыми ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Также ракетная угроза сохраняется в Киевской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях.

Угроза ракетных ударов в Украине ночью 1 июня
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Военные предупреждают киевлян о ракетной угрозе Черниговской области.

Ракетная угроза в Киеве 1 июня
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Новость дополняется.

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