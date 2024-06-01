Угроза ракетных ударов в Украине ночью 1 июня

Масштабная воздушная тревога — враг запускает ракеты
1 июня 2024 03:40
Работа украинской ПВО. Фото иллюстративное: 18000.com.ua
В ночь на 1 июня в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. Россия атакует крылатыми ракетами.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Также ракетная угроза сохраняется в Киевской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях.
Военные предупреждают киевлян о ракетной угрозе Черниговской области.
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