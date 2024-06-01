Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня

Масштабна повітряна тривога — ворог запускає ракети
1 червня 2024 03:40
Робота української ППО. Фото ілюстративне: 18000.com.ua
Вночі, 1 червня, у більшості регіонів України оголошена повітряна тривога. Росія атакує крилатими ракетами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Також ракетна загроза зберігається у Київській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях.
Військові попереджають киян про ракетну загрозу з боку Чернігівської області.
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