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Масштабна повітряна тривога — ворог запускає ракети

1 червня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня
Робота української ППО. Фото ілюстративне: 18000.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вночі, 1 червня, у більшості регіонів України оголошена повітряна тривога. Росія атакує крилатими ракетами

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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Також ракетна загроза зберігається у Київській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях. 

Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Військові попереджають киян про ракетну загрозу з боку Чернігівської області. 

Ракетна загроза в Києві 1 червня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється. 

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повітряна тривога

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