Загроза ракетних ударів в Україні вночі 1 червня

Робота української ППО. Фото ілюстративне: 18000.com.ua

Вночі, 1 червня, у більшості регіонів України оголошена повітряна тривога. Росія атакує крилатими ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Також ракетна загроза зберігається у Київській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Військові попереджають киян про ракетну загрозу з боку Чернігівської області.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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