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Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно

17 мая 2024 15:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Масштабная воздушная тревога в Украине - что известно
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Масштабная воздушная тревога по всей Украине была объявлена днем в пятницу, 17 мая. В настоящее время предупреждают об опасности жителей 13 областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Масштабная воздушная тревога в Украине - что известно - фото 1
Скриншот карты воздушных тревог

В это время взрывы прогремели в Одессе. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.

Также ночью россияне нанесли ракетный удар по Харькову. До этого по городу пускали "шахеды".

взрыв
Украина
обстрелы
воздушная тревога
ракеты
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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