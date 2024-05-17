Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно
17 мая 2024 15:20
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
Масштабная воздушная тревога по всей Украине была объявлена днем в пятницу, 17 мая. В настоящее время предупреждают об опасности жителей 13 областей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В это время взрывы прогремели в Одессе. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.
Также ночью россияне нанесли ракетный удар по Харькову. До этого по городу пускали "шахеды".
Читайте Новини.LIVE!