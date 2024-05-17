Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

Масштабная воздушная тревога по всей Украине была объявлена днем в пятницу, 17 мая. В настоящее время предупреждают об опасности жителей 13 областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Скриншот карты воздушных тревог

В это время взрывы прогремели в Одессе. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.

Также ночью россияне нанесли ракетный удар по Харькову. До этого по городу пускали "шахеды".