Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Масштабну повітряну тривогу по всій Україні оголосили вдень у п'ятницю, 17 травня. Наразі попереджають про небезпеку мешканців 13 областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Скриншот карти повітряних тривог

В цей час вибухи пролунали в Одесі. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістики з півдня.

Також вночі росіяни завдали ракетний удар по Харкову. До цього по місту пускали "шахеди".