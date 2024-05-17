Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо
17 травня 2024 15:20
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
Масштабну повітряну тривогу по всій Україні оголосили вдень у п'ятницю, 17 травня. Наразі попереджають про небезпеку мешканців 13 областей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
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Зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
В цей час вибухи пролунали в Одесі. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістики з півдня.
Також вночі росіяни завдали ракетний удар по Харкову. До цього по місту пускали "шахеди".
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