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Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо

17 травня 2024 15:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Масштабну повітряну тривогу по всій Україні оголосили вдень у п'ятницю, 17 травня. Наразі попереджають про небезпеку мешканців 13 областей. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо - фото 1
Скриншот карти повітряних тривог 

В цей час вибухи пролунали в Одесі. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістики з півдня.

Також вночі росіяни завдали ракетний удар по Харкову. До цього по місту пускали "шахеди".

вибух
Україна
обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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