Массированные ракетные удары по Украине — в Белом доме назвали цель России

Белый дом в США. Фото: wikipedia

В американском Белом доме сделали громкое заявление по ракетным обстрелам Украины. Там последнюю атаку на энергетическую инфраструктуру в ночь на пятницу, 29 марта, назвали попыткой российского диктатора Владимира Путина "погрузить" страну "в темноту".

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

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В заявлении указано, что ночью 29 марта РФ совершила один из самых массированных обстрелов украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты "лишили многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны".

"Эти бомбардировки — часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины — ужасное напоминание об усилиях Владимира Путина сломать дух украинского народа и погрузить его во тьму", — отмечается в документе.

Представитель Совета нацбезопасности США призвала Палату представителей Конгресса принять двухпартийный закон о безопасности, который позволит предоставить Киеву военную помощь, в том числе средства ПВО.

"Потребность Украины неотложна, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", — подчеркнула Уотсон.

Напомним, 29 марта армия РФ обстреляла Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

Под прицелом врага оказалась и Днепропетровщина. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Не обошла угроза и Ивано-Франковскую область. Там захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры.

Также мы писали, что Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование ТЭС и пострадал энергетик.