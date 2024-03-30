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Масовані ракетні удари по Україні — у Білому домі назвали ціль Росії

30 березня 2024 07:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Масовані ракетні удари по Україні — у Білому домі назвали ціль Росії
Білий дім у США. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В американському Білому дому зробили гучну заяву щодо ракетних обстрілів України. Там останню атаку на енергетичну інфраструктуру в ніч проти п'ятниці, 29 березня, назвали спробою російського диктатора Володимира Путіна "занурити" країну "в темряву".

Про це йдеться у офіційній заяві речника Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

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У заяві вказано, що вночі 29 березня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів української енергосистеми від початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти "позбавили багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".

"Ці бомбардування — частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України — є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву", — зазначається в документі.

Речник Ради нацбезпеки США закликала Палату представників Конгресу ухвалити двопартійний закон про безпеку, який дасть змогу надати Києву військову допомогу, зокрема засоби ППО. 

"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", — наголосила Вотсон.

Нагадаємо, 29 березня армія РФ обстріляла Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

Під прицілом ворога опинилася і Дніпропетровщина. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Не оминула загроза й Івано-Франківську область. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Також ми писали, що Росія завдала удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК. В результаті атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання ТЕС та постраждав енергетик.

США
війна
Україна
обстріли
Білий дім
Росія
атака

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