Имели 159 кошек — паре французов запретили заводить животных
Супруги из Ниццы получили запрет от суда на содержание домашних животных. Причина в том, что 68-летняя женщина и 52-летний мужчина содержали более сотни собак и кошек в ненадлежащих условиях.
Об этом в четверг, 4 апреля, сообщило BBC.
О плохом обращении с животными стало известно еще в 2023 году, когда офицер полиции приехал по вызову по жалобе на ссоры пары.
Как только представитель власти вошел в квартиру, увидел, что в квартире общей площадью 80 м2, кроме мужчины и женщины, проживали 159 кошек и 7 собак.
Все животные были покрыты паразитами, обезвожены и страдали недоеданием.
Более того, в ванной комнате правоохранители нашли еще по меньшей мере четырех мертвых любимцев.
Впоследствии стало известно, что первых трех кошек и такое же количество собак женщина забрала от своих родителей в 2018 году, а затем привела домой еще около 30 животных из заброшенного дома возле своего дома. Следовательно, новые жители начали размножаться.
Сама женщина в суде заявила, что "напортачила", хоть животные и были "любовью ее жизни".
Наконец, психиатрическое обследование обнаружило у нее "синдром Ноя". Это психологическая потребность спасать животных даже при невозможности содержать их в надлежащих условиях.
Также суд назначил пару лет условного осуждения и обязал оплатить более 150 тыс. евро организациям по защите животных.
Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей. Однако птиц стало меньше.
Также начало апреля принесло с собой в Украину настоящее тепло, которое в свою очередь обусловило повышение активности различных пресмыкающихся. В частности, в одном из парков Киева местные заметили гнездо змей, ползавших по дороге и в траве.
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