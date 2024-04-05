Имели 159 кошек — паре французов запретили заводить животных

Собака. Иллюстративное фото: pixabay

Супруги из Ниццы получили запрет от суда на содержание домашних животных. Причина в том, что 68-летняя женщина и 52-летний мужчина содержали более сотни собак и кошек в ненадлежащих условиях.

Об этом в четверг, 4 апреля, сообщило BBC.

Читайте также:

О плохом обращении с животными стало известно еще в 2023 году, когда офицер полиции приехал по вызову по жалобе на ссоры пары.

Как только представитель власти вошел в квартиру, увидел, что в квартире общей площадью 80 м2, кроме мужчины и женщины, проживали 159 кошек и 7 собак.

Все животные были покрыты паразитами, обезвожены и страдали недоеданием.

Более того, в ванной комнате правоохранители нашли еще по меньшей мере четырех мертвых любимцев.

Впоследствии стало известно, что первых трех кошек и такое же количество собак женщина забрала от своих родителей в 2018 году, а затем привела домой еще около 30 животных из заброшенного дома возле своего дома. Следовательно, новые жители начали размножаться.

Сама женщина в суде заявила, что "напортачила", хоть животные и были "любовью ее жизни".

Наконец, психиатрическое обследование обнаружило у нее "синдром Ноя". Это психологическая потребность спасать животных даже при невозможности содержать их в надлежащих условиях.

Также суд назначил пару лет условного осуждения и обязал оплатить более 150 тыс. евро организациям по защите животных.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей. Однако птиц стало меньше.

Также начало апреля принесло с собой в Украину настоящее тепло, которое в свою очередь обусловило повышение активности различных пресмыкающихся. В частности, в одном из парков Киева местные заметили гнездо змей, ползавших по дороге и в траве.