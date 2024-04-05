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Мали 159 котів — парі французів заборонили заводити тварин

5 квітня 2024 01:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мали 159 котів — парі французів заборонили заводити тварин
Собака. Ілюстративне фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Подружжя з Ніцци отримало заборону від суду на утримання домашніх тварин. Причина у тому, що 68-річна жінка та 52-річний чоловік утримували понад сотню собак та котів у неналежних умовах.

Про це у четвер, 4 квітня, повідомило BBC.

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Про погане поводження з тваринами стало відомо ще у 2023 році, коли офіцер поліції приїхав на виклик за скаргою на сварки пари.

Як тільки представник влади увійшов до помешкання, побачив, що у квартирі загальною площею 80 м2, крім чоловіка та жінки, проживали 159 котів та 7 собак.

Усі тварини були вкриті паразитами, зневоднені та страждали на недоїдання. 

Ба більше, у ванній кімнаті правоохоронці знайшли ще щонайменше чотирьох мертвих улюбленців.

Згодом стало відомо, що перших трьох котів і таку ж кількість собак жінка забрала від своїх батьків у 2018 році, а потім привела додому ще близько 30 тварин із покинутого будинку біля свого помешкання. Відтак нові жителі почали розмножуватись.

Сама жінка у суді заявила, що "напартачила", хоч тварини і були "любов’ю її життя".

Врешті психіатричне обстеження виявило у неї "синдром Ноя". Це — психологічна потреба рятувати тварин навіть за неможливості утримувати їх у належних умовах.

Також суд призначив парі рік умовного засудження і зобов’язав сплатити понад 150 тис. євро організаціям із захисту тварин. 

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів. Однак птахів стало менше.

Також початок квітня приніс із собою в Україну справжнє тепло, яке своєю чергою зумовило підвищення активності різноманітних плазунів. Зокрема, в одному з парків Києва місцеві помітили кубло змій, які повзали дорогою та у траві. 

Франція
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собака
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кіт

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