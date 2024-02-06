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Магнитные бури 6 февраля — есть ли угроза для метеозависимых

6 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 6 февраля
Парень страдает сильной головной болью. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во вторник, 6 февраля, ожидается магнитная буря. Несмотря на это, магнитосфера Земли изменит возбужденное состояние на спокойное, однако во избежание негативных последствий рекомендуется позаботиться о мерах безопасности для здоровья.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 февраля

За последние сутки солнечная активность была умеренной. За 24 часа на Солнце произошло восемь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки несут слабое влияние на организм человека.

По прогнозам, что завтра геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса X.

Солнечная активность на 6 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 49.

Воздействие магнитных бурь на здоровье людей

Магнитные бури 6 февраля - есть ли угроза для метеозависимых
Девушка страдает сильной головной болью. Источник: freepik

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Профилактика организма от их влияния помогает контролировать факторы появления инфарктов и инсультов в дни преддверия их появления. В основном они вызывают сильную головную боль, раздражительность и иногда бессонницу.

Как защититься от магнитных бурь:

  • не злоупотреблять алкоголем, кофе и энергетическими напитками;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • избегать чрезмерных физических нагрузок;
  • каждое утро 10 минут производить зарядку;
  • перед сном принимать контрастный душ для облегчения засыпания.

Напомним, что ранее британские астрономы недалеко от Земли открыли планету, на которой может находиться жизнь. Daily Mail сообщило когда в этом году ожидать полное лунное затмение, которое будет не похоже на все предыдущие зафиксированные явления.

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магнитные бури
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