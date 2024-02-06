Магнітні бурі сьогодні, 6 лютого

Хлопець страждає на сильний головний біль. Фото: freepik

У вівторок, 6 лютого, очікується магнітна буря. Попри це магнітосфера Землі змінить збуджений стан на спокійний, але аби уникнути негативних наслідків, рекомендується подбати про заходи безпеки для здоров'я.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була помірною. За 24 години на Сонці сталося вісім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи несуть слабкий вплив на людський організм.

За прогнозами, що завтра геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 6 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%;

Кількість сонячних плям — 49.

Вплив магнітних бур на здоров'я людей

Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Профілактика організму від їхнього впливу допомагає контролювати фактори появи інфарктів та інсультів у дні напередодні їхньої появи. Здебільшого вони викликають сильний головний біль, дратівливість та подекуди безсоння.

Як захиститись від магнітних бур:

не зловживати алкоголем, кавою та енергетичними напоями;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

уникати надмірних фізичних навантажень;

кожного ранку 10 хвилин робити зарядку;

перед сном приймати контрастний душ для полегшення засипання.

Нагадаємо, що раніше британські астрономи неподалік від Землі відкрили планету, на якій може перебувати життя. Натомість Daily Mail повідомило коли в цьому році очікувати на повне місячне затемнення, яке буде не схоже на всі попередні зафіксовані явища.