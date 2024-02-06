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Магнітні бурі 6 лютого — чи є загроза для метеозалежних

6 лютого 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 6 лютого
Хлопець страждає на сильний головний біль. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У вівторок, 6 лютого, очікується магнітна буря. Попри це  магнітосфера Землі змінить збуджений стан на спокійний, але аби уникнути негативних наслідків, рекомендується подбати про заходи безпеки для здоров'я. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була помірною. За 24 години на Сонці сталося вісім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи несуть слабкий вплив на людський організм.

За прогнозами, що завтра геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 6 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%;
  • Кількість сонячних плям — 49.

Вплив магнітних бур на здоров'я людей

Магнітні бурі 6 лютого — чи є загроза для метеозалежних
Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Профілактика організму від їхнього впливу допомагає контролювати фактори появи інфарктів та інсультів у дні напередодні їхньої появи. Здебільшого вони викликають сильний головний біль, дратівливість та подекуди безсоння. 

Як захиститись від магнітних бур:

  • не зловживати алкоголем, кавою та енергетичними напоями;
  • більше часу проводити на свіжому повітрі;
  • уникати надмірних фізичних навантажень;
  • кожного ранку 10 хвилин робити зарядку;
  • перед сном приймати контрастний душ для полегшення засипання.

Нагадаємо, що раніше британські астрономи неподалік від Землі відкрили планету, на якій може перебувати життя. Натомість Daily Mail повідомило коли в цьому році очікувати на повне місячне затемнення, яке буде не схоже на всі попередні зафіксовані явища. 

погода
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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