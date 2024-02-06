Магнітні бурі сьогодні, 6 лютого

Магнітні бурі 6 лютого — чи є загроза для метеозалежних
У вівторок, 6 лютого, очікується магнітна буря. Попри це магнітосфера Землі змінить збуджений стан на спокійний, але аби уникнути негативних наслідків, рекомендується подбати про заходи безпеки для здоров'я.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 6 лютого
Протягом останньої доби сонячна активність була помірною. За 24 години на Сонці сталося вісім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи несуть слабкий вплив на людський організм.
За прогнозами, що завтра геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 6 лютого
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%;
- Кількість сонячних плям — 49.
Вплив магнітних бур на здоров'я людей
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Профілактика організму від їхнього впливу допомагає контролювати фактори появи інфарктів та інсультів у дні напередодні їхньої появи. Здебільшого вони викликають сильний головний біль, дратівливість та подекуди безсоння.
Як захиститись від магнітних бур:
- не зловживати алкоголем, кавою та енергетичними напоями;
- більше часу проводити на свіжому повітрі;
- уникати надмірних фізичних навантажень;
- кожного ранку 10 хвилин робити зарядку;
- перед сном приймати контрастний душ для полегшення засипання.
Нагадаємо, що раніше британські астрономи неподалік від Землі відкрили планету, на якій може перебувати життя. Натомість Daily Mail повідомило коли в цьому році очікувати на повне місячне затемнення, яке буде не схоже на всі попередні зафіксовані явища.
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