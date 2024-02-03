Люксембург присоединился к авиационной коалиции Украины, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продолжается работа с командами европейских государств по усилению страны, новых оборонных пакетов и решений по безопасности. По его словам, на этой неделе есть новые решения о поддержке Украины от Германии и Нидерландов. Кроме этого, Люксембург присоединился к авиационной коалиции.

Об этом в субботу, 3 февраля, Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

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Глава государства рассказал, что с министром иностранных дел Канады обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество. Сейчас выполняются оборонные контракты, которые для Украины критически важны. Зеленский подчеркнул, что есть усиление ПВО.

"Война начата Россией на украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость. И поэтому безусловно важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражения России. Другого Москва не понимает", — рассказал Зеленский.

К тому же продолжается работа с партнерами по новым санкциям против России, блокирование российских схем обхода ограничений и конфискации активов Москвы.

Восстановление энергетики, которая оказалась под ударом РФ

Зеленский рассказал, что сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах Украины, где в результате российских ударов были отключения электричества.

"Днепропетровская область, в частности Кривой Рог, — энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям. Отправили главу Укрэнерго в регион, все необходимые специалисты и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и по работам, и по защите объектов энергетики", — сказал глава государства.

Он добавил, что быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым — значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов Главного управления разведки Минобороны, поразивших ракетоноситель "Ивановец". Он поблагодарил их за силу.

Также мы писали, что Владимир Зеленский сегодня, 3 февраля, вручил орден "Золотой Звезды" украинским воинам, получившим звание Героев Украины. Кроме того, он вручил сертификаты на получение квартир украинским воинам и семьям погибших бойцов.