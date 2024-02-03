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Люксембург приєднався до авіаційної коаліції України, — Зеленський

3 лютого 2024 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Люксембург приєднався до авіаційної коаліції України, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що триває робота з командами європейських держав щодо посилення країни, нових оборонних пакетів та безпекових рішень. За його слова, цього тижня є нові рішення про підтримку України від Німеччини та Нідерландів. Крім цього, Люксембург приєднався до авіаційної коаліції.

Про це у суботу, 3 лютого, Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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Підтримка України від різних країн світу

Глава держави розповів, що з міністром закордонних справ Канади обговорив подальшу оборонну співпрацю. Наразі виконуються оборонні контракти, які для України критично важливі. Зеленський наголосив, що є посилення ППО. 

"Війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє", — розповів Зеленський.

До того ж продовжується робота з партнерами щодо нових санкцій проти Росії, блокування російських схем обходу обмежень та конфіскації активів Москви.

Відновлення енергетики, яка опинилась під ударом РФ

Зеленський розповів, що зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах України, де внаслідок російських ударів були відключення електрики. 

"Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, — енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відправили голову Укренерго в регіон, усі необхідні фахівці та ресурси. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об’єктів енергетики", — сказав глава держави.

Він додав, що бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим — це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які уразили ракетоносій "Івановець". Він подякував їм за силу.

Також ми писали, що Володимир Зеленський сьогодні, 3 лютого, вручив орден "Золотої Зірки" українським воїнам, які здобули звання Героїв України. Окрім того, він вручив сертифікати на отримання квартир українським воїнам та родинам загиблих бійців.

Володимир Зеленський
війна
військова допомога
Україна
президент

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