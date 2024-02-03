Люксембург приєднався до авіаційної коаліції України, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, що триває робота з командами європейських держав щодо посилення країни, нових оборонних пакетів та безпекових рішень. За його слова, цього тижня є нові рішення про підтримку України від Німеччини та Нідерландів. Крім цього, Люксембург приєднався до авіаційної коаліції.

Про це у суботу, 3 лютого, Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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Глава держави розповів, що з міністром закордонних справ Канади обговорив подальшу оборонну співпрацю. Наразі виконуються оборонні контракти, які для України критично важливі. Зеленський наголосив, що є посилення ППО.

"Війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє", — розповів Зеленський.

До того ж продовжується робота з партнерами щодо нових санкцій проти Росії, блокування російських схем обходу обмежень та конфіскації активів Москви.

Відновлення енергетики, яка опинилась під ударом РФ

Зеленський розповів, що зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах України, де внаслідок російських ударів були відключення електрики.

"Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, — енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відправили голову Укренерго в регіон, усі необхідні фахівці та ресурси. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об’єктів енергетики", — сказав глава держави.

Він додав, що бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим — це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які уразили ракетоносій "Івановець". Він подякував їм за силу.

Також ми писали, що Володимир Зеленський сьогодні, 3 лютого, вручив орден "Золотої Зірки" українським воїнам, які здобули звання Героїв України. Окрім того, він вручив сертифікати на отримання квартир українським воїнам та родинам загиблих бійців.