Человек, изменивший ход истории, — каким был Вячеслав Чорновил

Выдающийся политик и общественный деятель Вячеслав Чорновил. Фото: Courtesy Image

В понедельник, 25 марта, 25-я годовщина со дня гибели выдающегося украинского политика и общественного деятеля Вячеслава Чорновила. Следователи так и не установили все обстоятельства аварии, в которой погиб диссидент, однако родные и друзья считают, что это было запланированное убийство из-за проукраинских политических взглядов Чорновила.

В годовщину гибели Новини.LIVE собрали факты о жизни и деятельности политика, изменившего ход истории.

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Юность и увлечения Чорновила

Вячеслав Чорновил родился в небольшом селе Черкасской области в 1937 году в семье учителей. Несмотря на запреты советского режима, его семья хранила украинские традиции, в частности они отмечали Рождество, Пасху, пекли куличи, делали кутью и пасхальные яйца. Однако все эти блюда ели и делали дома, ведь за это могли посадить в тюрьму.

Выдающийся политик проявлял свои умственные способности еще с детства. Известно, что он научился читать в четыре года, а во время обучения в школе больше всего любил филологию, математику и написание сочинений. И закончил ее с золотой медалью.

Вячеслав Чорновил в юности. Фото: из архива

Кроме того, он занимался плаванием, бегом и даже стал призером по спортивной ходьбе. Когда находился в заключении, делал физические упражнения и некоторое время занимался йогой. А еще он очень любил путешествовать и привозил из каждой поездки публицистические статьи.

На протяжении всей своей жизни политик твердо верил в восстановление независимости Украины и не боялся высказываться об этом и бороться с тоталитарным режимом.

Также баллотировался на пост президента, однако на выборах 1 декабря 1991 года за Вячеслава Чорновила отдали голоса 7 420 727 украинцев (23,27%). Он занял второе место вслед за Леонидом Кравчуком.

Интересные факты о Вячеславе Чорновиле

Диссидент Вячеслав Чорновил известен своей решительностью, смелостью и твердой верой в Украину и ее независимость. По всей видимости, все знают случай, когда 4 сентября 1965 года политик вместе с Иваном Дзюбой и Василием Стусом выступил в кинотеатре "Украина" на премьере фильма Параджанова "Тени забытых предков" с протестом против арестов украинской интеллигенции.

Тогда 27-летний Чорновил воскликнул: "Кто против тирании — встаньте!" Чтобы заглушить протестующих, в зале включили пожарную сирену. Это была первая открытая акция противостояния тоталитарным властям.

Кинотеатр "Украина". Фото из архива

Однако это не единственные острые высказывания диссидента против советского режима. 8 августа следующего года Чорновил произнес острую антикоммунистическую речь на открытии памятника Шевченко в селе Шешоры на Гуцульщине.

После этого его уволили с работы, запретили учиться в аспирантуре и давили КГБшные информаторы. В то же время он пишет письма руководству комсомола, разоблачая несправедливость и тех же стукачей КГБ.

В советских тюрьмах и лагерях Чорновил провел около десяти лет. Он был осужден четырежды. За год он выдержал 83 допроса и никогда не свидетельствовал против друзей, хотя это и подвергало его большой опасности. Советская власть так боялась, что под Олимпиаду-1980 инициировала уголовное дело, обвинив диссидента в попытке изнасилования.

Многие специалисты и историки утверждают, что именно Вячеслав Чорновил инициировал провозглашение Декларации о государственном суверенитете и Акт провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года. За свои проукраинские непоколебимые взгляды он получил прозвище в КГБ — "Неугомонный".

Смерть диссидента

Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах на шоссе под Борисполем. Автомобиль политика столкнулся с КамАЗом с прицепом, разворачивающимся посреди шоссе. Кроме Черновола, в ДТП погиб его водитель Евгений Павлов.

ДТП с участием авто Черновола. Фото: Telegram-канала "Еще не умерла"

Многие считают его смерть в ДТП является политическим убийством в преддверии предстоящих президентских выборов. Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша предполагал, что Чорновил после аварии был добит несколькими ударами кастета. Однако доказательств доказывания убийства в суде так и не собрали.

21 января 2014 года суд признал аварию несчастным случаем и закрыл дело.

Напомним, недавно Киевский международный институт социологии опубликовал результаты прес-релиза, посвященного опросу украинцев, если бы они сейчас оказались на первых президентских выборах в 1991 году. Тогда перед гражданами стоял выбор между кандидатами Леонидом Кравчуком и Вячеславом Чорновилом и был избран первый. Однако сейчас украинцы сменили свои предпочтения.