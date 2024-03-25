Людина, яка змінила хід історії, — яким був В’ячеслав Чорновіл

Видатний політик та громадський діяч В'ячеслав Чорновіл. Фото: Courtesy Image

У понеділок, 25 березня, 25-та річниця з дня загибелі видатного українського політика та громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Слідчі так і не встановили всіх обставин аварії, в якій загинув дисидент, проте рідні та друзі вважають, що це було заплановане вбивство через проукраїнські політичні погляди Чорновола.

В роковини загибелі Новини.LIVE зібрали факти про життя та діяльність політика, який змінив хід історії.

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Дисидент В'ячеслав Чорновіл відомий своєю рішучістю, сміливістю та непохитною вірою в Україну та її незалежність. Мабуть, усі знають випадок, коли 4 вересня 1965 року політик разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом виступив у кінотеатрі "Україна" на прем'єрі фільму Параджанова "Тіні забутих предків" з протестом проти арештів української інтелігенції.

Тоді 27-річний Чорновіл вигукнув: "Хто проти тиранії — встаньте!". Аби заглушити протестувальників у залі увімкнули пожежну сирену. Це була перша відкрита акція протистояння тоталітарній владі.

Кінотеатр "Україна". Фото з архіву

Проте це не єдині гострі висловлювання дисидента проти радянського режиму. 8 серпня наступного року Чорновіл виголосив гостру антикомуністичну промову на відкритті пам'ятника Шевченкові в селі Шешори на Гуцульщині.

Після цього його звільнили з роботи, заборонили навчатися в аспірантурі та тиснули КДБшні інформатори. Водночас він пише листи керівництву комсомолу, викриваючи несправедливість і тих самих стукачів КДБ.

Загалом, у радянських тюрмах та таборах Чорновіл провів близько десяти років. Він був засуджений чотири рази. За рік він витримав 83 допити і ніколи не свідчив супроти друзів, хоча це й наражало його на велику небезпеку. Радянська влада його так боялась, що під Олімпіаду-1980 ініціювала кримінальну справу, звинувативши дисидента у спробі зґвалтування.

Багато фахівців та істориків стверджують, що саме В'ячеслав Чорновіл ініціював проголошення Декларації про державний суверенітет та Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. За свої проукраїнські непохитні погляди він отримав прізвисько в КДБ — "Неугомонный".

Юність та захоплення Чорновола

В’ячеслав Чорновіл народився в невеликому селі на Черкащині 1937 року в сім'ї вчителів. Попри усім заборони радянського режиму, його сім'я берегла українські традиції, зокрема, вони відзначали Різдво, Великдень, пекли паски, робили кутю та крашанки. Проте усі ці трави їли та робили лише вдома, адже за це могли посадити у в'язницю.

Видатний політик проявляв свої розумові здібності ще змалку. Відомо, що він навчився читати у чоти роки, а під час навчання у школі найбільше любив філологію, математику та написання творів. І закінчив її із золотою медаллю.

В'ячеслав Чорновіл в юності. Фото: з архіву

Крім того, він займався плаванням, бігом та навіть став призером зі спортивної ходьби. Коли перебував в ув’язненні, робив фізичні вправи та певний час займався йогою. А ще він дуже любив подорожувати та привозив з кожної мандрівки публіцистичні статті.

Упродовж всього свого життя політик непохитно вірив у відновлення незалежності України та не боявся висловлюватися про це і боротися з тоталітарним режимом.

Також балотувався на посаду президента, проте під час виборів 1 грудня 1991 року за В’ячеслава Чорновола віддали голоси 7 420 727 українців (23,27%). Він зайняв друге місце слідом за Леонідом Кравчуком.

Смерть дисидента

Вячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі за нез’ясованих обставин на шосе під Борисполем. Автомобіль політика зіткнувся із КамАЗом з причепом, який розвертався посеред шосе. Окрім Чорновола у ДТП загинув його водій Євген Павлов.

ДТП за участю авто Чорновола. Фото: Telegram-каналу "Ще не вмерла"

Багато хто вважає його смерть в ДТП політичним убивством напередодні майбутніх президентських виборів. Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша припускав, що Чорновола після аварії добили кількома ударами кастета. Однак доказів для доведення убивства в суді так і не зібрали.

21 січня 2014 року суд визнав аварію нещасним випадком, та закрив справу.

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати пресрелізу, який був присвячений опитуванню українців, якби вони зараз опинилися на перших президентських виборах у 1991 році. Тоді перед громадянами стояв вибір між кандидатами Леонідом Кравчуком і Вячеславом Чорноволом, і було обрано першого. Однак зараз українці змінили свої вподобання.