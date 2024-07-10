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Литва предоставит Украине средства на восстановление "Охматдета" — о какой сумме идет речь

10 июля 2024 20:53
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Бригадир София
редактор
Литва предоставит Украине 1 миллион евро на восстановление "Охматдета"
Разбор завалов "Охматдета". Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 8 июля, россияне нанесли ракетный удар по детскому медицинскому заведению "Охматдет" в Киеве. Правительство Литвы объявило о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы.

Об этом сообщило издание LRT со ссылкой на заявление министра финансов Гинтаре Скайсте на заседании правительства в среду, 10 июля.

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"Мы получили просьбу о помощи в восстановлении больницы, подвергшейся обстрелу в Украине, и предлагаем выделить 1 миллион евро для помощи жителям Украины, пострадавшим от военной агрессии Российской Федерации. Мы хотим помочь Украине как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру. Мы приглашаем другие страны присоединиться к нам", — заявила министр Литвы.

Премьер-министр Ингрида Шимоните подтвердила, что правительство Литвы выделило 1 миллион евро на реконструкции детской больницы "Охматдет" в Киеве и других пострадавших от российской агрессии медицинских учреждений. По ее словам, необходимо активно поддерживать Украину для остановки агрессивных действий государства-террориста.

"Единственный справедливый способ поддержать восстановление Украины — это заставить агрессора заплатить", — говорится в сообщении Шимоните.

Напомним, мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" получила прямое попадание российской ракеты.

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

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