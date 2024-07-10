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Литва надасть України кошти на відновлення "Охматдиту" — про яку суму йдеться

10 липня 2024 20:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Литва надасть Україні 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту"
Розбирання завалів "Охматдиту". Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В понеділок, 8 липня, росіяни завдали ракетного удару по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Уряд Литви оголосив про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні.

Про це повідомило видання LRT, з посиланням на заяву міністерки фінансів Гінтаре Скайсте на засіданні уряду у середу, 10 липня.

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"Ми отримали прохання про допомогу у відновленні лікарні, яка зазнала обстрілу в Україні, та пропонуємо виділити 1 мільйон євро для допомоги жителям України, які постраждали від військової агресії Російської Федерації. Ми хочемо допомогти Україні якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. Ми запрошуємо інші країни приєднатися до нас", — заявила міністерка Литви.

Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте підтвердила, що уряд Литви виділив 1 мільйон євро на реконструкції дитячої лікарні "Охматдит" у Києві та інших медичних установ, що постраждали від російської агресії. За її словами, необхідно активно підтримувати Україну для зупинення агресивних дій держави-терориста.

"Єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України  це змусити агресора заплатити", — йдеться в повідомлені Шимоніте.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Київ війна Литва фінансова допомога Україна війна в Україні Охматдит

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