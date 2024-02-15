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Ликвидация "Цезаря Куникова" — Госдеп США отреагировал на удары Украины

15 февраля 2024 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ликвидация "Цезаря Куникова" — Госдеп США отреагировал на удары Украины
Российский БДК "Цезарь Куников". Фото: Черноморский флот РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что удары Украины по российскому флоту в Черном море значительно ограничили возможности России в этом море. В частности, речь идет и об уничтожении большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом сообщает Голос Америки в среду, 14 февраля.

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Комментарий Госдепа США по уничтожению БДК "Цезарь Куников"

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что ограниченные возможности российского флота в Черном море свидетельствуют о значительном изменении стратегического позиционирования в этом регионе. Он добавил, что Россия потеряла 20% кораблей своего Черноморского флота.

Об уничтожении Силами обороны Украины дронами российского БДК "Цезарь Куников" в Госдепе сказали, что "эти удары беспилотников в Черном море являются серьезным делом".

Чиновник подчеркнул, что это было достигнуто благодаря помощи со стороны партнеров, но также "на самом деле благодаря избранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море".

"И они не смогли бы этого достичь, не сопротивляясь Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой", — добавил представитель Госдепа.

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

Напомним, что с утра в среду, 14 февраля, появилась информация, что дроны ГУР Минобороны Украины атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже это подтвердил Генштаб ВСУ.

Кроме того, ликвидацию корабля подтвердили в ГУР. Представитель Андрей Юсов рассказал, как планировалась и осуществлялась спецоперация Вооруженных сил по уничтожению российского десантного корабля "Цезарь Куников".

Также мы сообщали, что о деталях спецоперации по уничтожению ПДК "Цезарь Куников" рассказал и Кирилл Буданов. По его словам, поражение произошло благодаря попаданию украинских дронов Magura в судно.

Добавим, что сетью распространяется видео успешной ликвидации российского судна. Реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24.

США
Черное море
корабль
беспилотники
Украина
дроны
война в Украине
війна
Россия

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