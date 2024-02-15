Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ліквідація "Цезаря Кунікова" — Держдеп США відреагував на удари України arrow

Ліквідація "Цезаря Кунікова" — Держдеп США відреагував на удари України

15 лютого 2024 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ліквідація "Цезаря Кунікова" — Держдеп США відреагував на удари України
Російський ВДК "Цезар Куніков". Фото: Чорноморський флот РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що удари України по російському флоту в Чорному морі значно обмежили можливості Росії в цьому морі. Зокрема, йдеться й про знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков"

Про це повідомляє Голос Америки в середу, 14 лютого.

Читайте також:

Коментар Держдепу США щодо знищення ВДК "Цезар Куніков"

Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що обмежені можливості російського флоту в Чорному морі свідчать про значну зміну стратегічного позиціювання у цьому регіоні. Він додав, що Росія вже втратила 20% кораблів свого Чорноморського флоту.

Про знищення Силами оборони України дронами російського ВДК "Цезар Куніков" в Держдепі сказали, що "ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою".

Чиновник наголосив, що цього було досягнуто завдяки допомозі з боку партнерів, але також "насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

"І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою", — додав представник Держдепу.

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

Нагадаємо, що зранку в середу, 14 лютого, з'явилася інформація, що дрони ГУР Міноборони України атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Пізніше це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Крім того, ліквідацію корабля підтвердили в ГУР. Речник Андрій Юсов розповів, як планувалася та здійснювалася спецоперація Збройних сил зі знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков".

Також ми повідомляли, що про деталі спецоперації зі знищення ВДК "Цезар Куніков" розповів і Кирило Буданов. За його словами, ураження відбулося завдяки влучанню українських дронів Magura в судно.

Додамо, що мережею шириться відео успішної ліквідації російського судна. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

США
Чорне море
корабель
безпілотники
Україна
дрони
війна в Україні
війна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі