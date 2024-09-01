Благодаря лекарствам против ожирения люди имеют меньшую смертность от ковида

Препарат от ожирения Wegovy. Иллюстративное фото: Reuters

Заболеваемость коронавирусом в мире снова начинает расти. В то же время исследование показывает, что у людей, принимавших препараты от ожирения, был меньше шанс умереть от COVID-19.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также:

Влияние лекарства от ожирения на COVID-19

"Люди, которые принимали Wegovy, не были защищены от инфекции. Но в большом исследовании уровень смертности среди них был значительно ниже с непонятных причин", — говорится в материале.

По данным исследования, люди, принимавшие препарат, с такой же частотой болели коронавирусом, но их шансы умереть от инфекции снизились на 33%. Это свидетельствует о том, что низшая продолжительность жизни среди людей с ожирением действительно вызвана самой болезнью, и что ее можно улучшить, леча ожирение.

Первоначально исследование не было направлено именно на изучение эффектов приема Wegovy на людей с COVID-19, но когда началась пандемия испытания уже шло. Его цель заключалась в том, чтобы узнать, предотвращает ли препарат смерти от сердечных заболеваний.

Для исследования приняли 17 604 участников со средним индексом массы тела более 27 и заболеваниями сердца, однако у них не было диабета. В то же время они имели высокие шансы умереть или тяжело заболеть COVID-19 во время пандемии.

Известно, что из всего количества заболели в общей сложности 4 258 человек, из них 184 умерли: 78 из тех, кто принимал Wegovy и 106 из тех, кто получал плацебо. Исследованием было установлено, что препарат от ожирения снизил общий уровень смертности на 19%.