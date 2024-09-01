Завдяки лікам проти ожиріння люди мають меншу смертність від ковіду - дослідження

Препарат від ожиріння Wegovy. Ілюстративне фото: Reuters

Захворюваність на коронавірус у світі знову починає зростати. Водночас дослідження показує, що люди, які приймали препарати від ожиріння, мали менший шанс померти від COVID-19.

Про це пише The New York Times.

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"Люди, які приймали Wegovy, не були захищені від інфекції. Але у великому дослідженні рівень смертності серед них був значно нижчим з незрозумілих причин", — йдеться у матеріалі.

За даними дослідження, люди, які приймали препарат, з також з частотою хворіли на коронавірус, але їхні шанси померти від інфекції знизилися на 33%. Це свідчить про те, що нижча тривалість життя серед людей з ожирінням насправді спричинена самою хворобою, і що її можна покращити, лікуючи ожиріння.

Спочатку дослідження не було спрямоване саме на вивчення ефектів прийому Wegovy на людей з COVID-19, але коли розпочалася пандемія випробування уже тривало. Його мета полягала в тому, щоб дізнатися, чи препарат запобігає смерті від серцевих захворювань.

Для дослідження взяли 17 604 учасників із середнім індексом маси тіла понад 27 та захворюваннями серця, однак у них не було діабету. Водночас вони мали високі шанси померти або тяжко захворіти на COVID-19 під час пандемії.

Відомо, що зі всієї кількості захворіли загалом 4258 людей, з них 184 померли: 78 з тих, хто приймав Wegovy та 106 з тих, хто отримував плацебо. Дослідженням було встановлено, що препарат від ожиріння знизив загальний рівень смертності на 19%.