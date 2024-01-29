Больница в Днепре, в которую РФ попала ракетой, получила новое помещение — власти показали фото

Врачи медучреждения в Днепре. Фото: dniprorada.gov.ua

Больница в Днепре получила новое помещение с современным ремонтом. Речь идет о медучреждении, которое было разрушено 26 мая 2023 года в результате ракетного удара России.

Об этом сообщили в городском совете Днепра.

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Медицинский персонал приступил к переезду в новое помещение и готовится к приему пациентов. В новом здании выполнили текущий ремонт помещений и улучшили сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотвода. Были установлены новые дверные блоки, а также обновлены потолок, стены и пол.

Врач медучреждения в Днепре. Фото: dniprorada.gov.ua

Новое помещение медучреждения в Днепре. Фото: dniprorada.gov.ua

Новое помещение медучреждения в Днепре. Фото: dniprorada.gov.ua

"На случай отключения электрической энергии (как аварийного, так и планового) заведение обеспечено автономными источниками, чтобы врачи имели возможность оказывать необходимую медицинскую помощь. Здесь есть два дизельных генератора и установлена система бесперебойного интернета", — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Александра Бодня.

Врачи медучреждения в Днепре. Фото: dniprorada.gov.ua

Новое помещение медучреждения в Днепре. Фото: dniprorada.gov.ua

Что известно об обстреле больницы в Днепре 26 мая

Напомним, что ночью 26 мая российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в Днепре. В результате ракетного удара были ранены дети.

Также мы сообщали, что в результате атаки РФ на больницу погибли четыре человека, 32 — пострадали, кроме того, есть пропавшие без вести.

Как известно, 27 мая в Днепре был объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу.