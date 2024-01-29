Лікарня в Дніпрі, в яку РФ поцілила ракетою, отримала нове приміщення — влада показала фото

Лікарі медзакладу в Дніпрі. Фото: dniprorada.gov.ua

Лікарня в Дніпрі отримала нове приміщення з сучасним ремонтом. Йдеться про медзаклад, що був зруйнований 26 травня 2023 року внаслідок ракетного удару Росії.

Про це повідомили в міській раді Дніпра.

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Медичний персонал розпочав переїзд до нового приміщення та готується до прийому пацієнтів. У новій будівлі виконали поточний ремонт приміщень та покращили мережі електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення. Було встановлено нові дверні блоки, а також оновлено стелю, стіни та підлогу.

Лікарка медзакладу в Дніпрі. Фото: dniprorada.gov.ua

Нове приміщення медзакладу в Дніпрі. Фото: dniprorada.gov.ua

Нове приміщення медзакладу в Дніпрі. Фото: dniprorada.gov.ua

"На випадок відключення електричної енергії (як аварійного, так і планового) заклад забезпечено автономними джерелами, аби лікарі мали змогу надавати необхідну медичну допомогу. Тут є два дизельних генератори та встановлено систему безперебійного інтернету", — розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я міськради Олександра Бодня.

Лікарі медзакладу в Дніпрі. Фото: dniprorada.gov.ua

Нове приміщення медзакладу в Дніпрі. Фото: dniprorada.gov.ua

Що відомо про обстріл лікарні в Дніпрі 26 травня

Нагадаємо, що вночі 26 травня російські окупанти атакували медичний заклад в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару були поранені діти.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки РФ на лікарню загинуло четверо людей, 32 — постраждали, крім того, є зниклі безвісти.

Як відомо, 27 травня у Дніпрі було оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню.