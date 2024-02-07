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Врач назвал области, где больше всего болеют ОРВИ и коронавирусом.

7 февраля 2024 04:16
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Врач назвал области, где больше всего болеют ОРВИ и коронавирусом.
Женщина в маске. Фото: pixabay.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях наблюдается больше заболеваемости гриппом, ководом и респираторными группами инфекций. А Ровенская, Львовская, Черниговская и Тернопольская области достигли среднего уровня заболеваемости, они на местах принимают соответствующие меры.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона "Єдині новини" врач-эпидемиологиня отдела организации эпиднадзора центра общественного здоровья Минздрава Лина Толстова.

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Она отметила, что в Украине по состоянию на сегодняшний день нет эпидемии гриппа и наковеда, но есть тенденция к росту уровня заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых.

Для гриппа характерно резкое повышение температуры, другие симптомы — кашель или насморк — совпадают с наводнением и только лабораторные исследования могут отличить, какое заболевание имеет человек.

"Вакцинироваться можно в течение всего эпидемиологического сезона, но семейный врач должен обязательно предупредить, что иммунитет против гриппа вырабатывается в течение двух недель. Нужно в течение двух недель после прививки поберечь свое здоровье: носить маски, не посещать места, где есть большое скопление людей , и соблюдать элементарные правила гигиены", — сказала врач.

Напомним, в Киевской области фиксируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Худшая ситуация наблюдается в Бориспольском районе.

Кроме того, во Львовской области возросла заболеваемость ОРВИ. Лидерами среди числа заболевших стали Львовский и Стрыйский районы.

ОРВИ
грипп
инфекции
заболевания

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