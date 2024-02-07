Лікар назвав області, де найбільше хворіють на ГРВІ та коронавірус

Жінка у масці. Фото: pixabay.com

У Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях спостерігається найбільше захворюваності на грип, ковід та респіраторні групи інфекцій. А Рівненська, Львівська, Чернігівська та Тернопільська області досягли середнього рівня захворюваності, вони на місцях вживають відповідних заходів.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" лікарка-епідеміологиня відділу організації епіднагляду центру громадського здоров’я МОЗ Ліна Толстова.

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Вона відзначила, що в Україні станом на тепер немає епідемії грипу та ковіду, але є тенденція до зростання рівня захворюваності як серед дітей, так і серед дорослих.

Для грипу характерне різке підвищення температури, інші симптоми — кашель чи нежить — збігаються із ковідом і лише лабораторні дослідження можуть відрізнити, яке саме захворювання має людина.

"Вакцинуватися можна упродовж всього епідеміологічного сезону, але сімейний лікар повинен обов’язково попередити, що імунітет проти грипу виробляється протягом двох тижнів. Потрібно упродовж двох тижнів після щеплення поберегти своє здоров’я: носити маски, не відвідувати місця, де є велике скупчення людей, і дотримуватися елементарних правил гігієни", — сказала лікарка.

Нагадаємо, у Київській області фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Найгірша ситуація спостерігається у Бориспільському районі.

Крім того, у Львівській області зросла захворюваність на ГРВІ. Лідерами серед числа хворих стали Львівський та Стрийський райони.