Удары по энергосистеме Украины — Лавров сделал дерзкое заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Министр иностранных дел России Дмитрий Лавров признал, что оккупанты бьют по энергосистеме Украины. Однако он дерзко заявил, что Москва якобы обстреливает "лишь те объекты, которые обеспечивают Вооруженные силы Украины".

Об этом сообщают росСМИ.

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В ходе встречи с руководителями дипмиссий глава МИД страны-террориста сделал циничное заявление об обстрелах российской армией объектов энергетики Украины.

Он подчеркнул, что Россия наносит удары не по всем энергообъектам в Украине. Мол, оккупанты бьют только по тем, что "непосредственно завязаны на обеспечение ВСУ".

Кроме того, Лавров обвинил Украину в атаках по "гражданским целям" на территории России. По его словам, "в этих ударах присутствует рука Запада".