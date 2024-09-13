Удари по енергосистемі України — Лавров зробив зухвалу заяву

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Міністр закордонних справ Росії Дмитро Лавров признав, що окупанти б'ють по енергосистемі України. Однак він зухвало заявив, що Москва нібито обстрілює "лише ті об'єкти, які забезпечують Збройні сили України".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Під час зустрічі з керівниками дипмісій очільник МЗС країни-терориста зробив цинічну заяву про обстріли російською армією об'єктів енергетики України.

Він наголосив, що Росія завдає ударів не по всіх енергооб'єктах в Україні. Мовляв, окупанти б'ють лише по тих, що "безпосередньо зав'язані на забезпечення ЗСУ".

Крім того, Лавров звинуватив Україну в атаках по "цивільних цілях" на території Росії. За його словами, "у цих ударах присутня рука Заходу".