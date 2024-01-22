Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке — какая цель визита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Сегодня, 22 января, там состоится приглашенное Москвой заседание Совета безопасности.

Об этом сообщают росСМИ.

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РосСМИ пишут, что Россия созвала заседание в связи с поставками западных вооружений Киеву. К тому же одной из основных тем должен стать вчерашний обстрел Донецка.

Ожидается, что визит Лаврова в ООН продлится до 24 января. Завтра, 23 января, он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Заседание пройдет на министерском уровне.

Напомним, временно оккупированный Донецк попал под обстрел 21 января. Под ударом оказался рынок на большом жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.

Также мы писали, что российские оккупанты распространяют информацию о том, что по рынку в Донецке ударила украинская армия. В Силах обороны опровергли эту информацию.

Добавим, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада якобы начали поиск путей до окончания войны без участия Украины. Также он отметил, что на Западе меняют свою тактику и стратегию по отношению к Украине.