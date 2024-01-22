Лавров прибув у штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку — яка мета візиту

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Сьогодні, 22 січня, там відбудеться запрошене Москвою засідання Ради безпеки.

Про це повідомляють росЗМІ.

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РосЗМІ пишуть, що Росія скликала засідання у зв'язку з поставками західних озброєнь Києву. До того ж однією з основних тем повинен стати вчорашній обстріл Донецька.

Очікується, що візит Лаврова в ООН триватиме до 24 січня. Завтра, 23 січня, він візьме участь у щоквартальних відкритих дебатах Ради безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході, включно з палестинським питанням. Засідання відбудеться на міністерському рівні.

Нагадаємо, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл 21 січня. Під ударом опинився ринок на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі.

Також ми писали, що російські окупанти поширюють інформацію про те, що по ринку в Донецьку вдарила українська армія. У Силах оборони спростували цю інформацію.

Додамо, голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що країни Заходу буцімто, розпочали пошук шляхів до закінчення війни без участі України. Також він зауважив, що на Заході змінюють свою тактику і стратегію стосовно України.