Латвия передала Украине мощное оборудование для восстановления энергетических объектов

Энергетики ДТЭК. Фото: УНИАН

Латвийское акционерное общество Latvenergo передало Украине пакет помощи с оборудованием, которое поможет восстановить энергетическую инфраструктуру. В транш, в частности, вошел мощный трансформатор из Рижской гидроэлектростанции.

Об этом информирует Delfi.

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Отмечается что кроме трансформатора ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, Украина получила компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторного масла.

Известно, что доставкой груза на место назначения занималась латвийская Государственная пожарно-спасательная служба. В то же время транспортные расходы покрыл Европейский Союз.

"С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет предоставлена помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем единственными, пока Украина не победит!" — призвал административный директор АО "Latvenergo" Арнис Кургс.

Напомним, в первом квартале 2024 года правительство Германии выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро. Украина получит от этого 74%.

Перед этим стало известно, что в Украину прибыли литовские бронемашины M577.