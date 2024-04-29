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Латвия передала Украине мощное оборудование для восстановления энергетических объектов

29 апреля 2024 10:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Латвия передала Украине мощное оборудование для восстановления энергетических объектов
Энергетики ДТЭК. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Латвийское акционерное общество Latvenergo передало Украине пакет помощи с оборудованием, которое поможет восстановить энергетическую инфраструктуру. В транш, в частности, вошел мощный трансформатор из Рижской гидроэлектростанции.

Об этом информирует Delfi.

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Отмечается что кроме трансформатора ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, Украина получила компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторного масла.

Известно, что доставкой груза на место назначения занималась латвийская Государственная пожарно-спасательная служба. В то же время транспортные расходы покрыл Европейский Союз.

"С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет предоставлена помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем единственными, пока Украина не победит!" — призвал административный директор АО "Latvenergo" Арнис Кургс.

Напомним, в первом квартале 2024 года правительство Германии выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро. Украина получит от этого 74%.

Перед этим стало известно, что в Украину прибыли литовские бронемашины M577.

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