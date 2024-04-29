Латвія передала Україні потужне обладнання для відновлення енергетичних об'єктів

Енергетики ДТЕК. Фото: УНІАН

Латвійське акціонерне товариство Latvenergo передало Україні пакет допомоги з обладнанням, яке допоможе відновити енергетичну інфраструктуру. До траншу, зокрема, увійшов потужний трансформатор із Ризької гідроелектростанції.

Про це інформує Delfi.

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Зазначається, що окрім трансформатора ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, Україна отримала компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторної олії.

Відомо, що доставкою вантажу до місця призначення займалася латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. У той же час транспортні витрати покрив Європейський союз.

"З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе!" — закликав адміністративний директор АТ "Latvenergo" Арніс Кургс.

Нагадаємо, у першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 мільярда євро. Україна отримає з цього 74%.

Перед цим стало відомо, що в Україну прибули литовські бронемашини M577.