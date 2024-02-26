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Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны — какая причина

26 февраля 2024 11:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны — какая причина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. По его словам, это связано с большой нехваткой снарядов в ВСУ.

Об этом сообщило издание RND в понедельник, 26 февраля.

Почему Украине не хватает боеприпасов

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть прекращены, и все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, сделанный в Европе, должен служить цели защиты Европы", — отметил министр.

Также Кулеба обвинил союзников из стран Запада в том, что Украине не хватает боеприпасов.

"Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они все знают об этом и совершили признаваемые ошибки. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы боеприпасы теперь закупались европейскими государствами в третьих странах и предоставлялись Украине", — объяснил дипломат.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюз не выполнит обязательства прислать Украине миллионы артиллерийских снарядов до конца марта. Задержки связаны с проблемами в оборонном производстве и бюрократическими барьерами.

Накануне, 25 февраля, Кулеба во время пресс-брифинга с главой МИД Германии в Одессе заявил, что войны в Украине могло бы и не быть, если бы нашу страну приняли в ЕС и НАТО.

Также Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. В ЕС должны решить вопрос по поставкам снарядов в Украину до конца марта 2024 года.

Дмитрий Кулеба
ВСУ
МИД
Европа
боеприпасы

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