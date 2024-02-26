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Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи до інших країн — яка причина

26 лютого 2024 11:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи до інших країн — яка причина
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно заборонити експорт боєприпасів з Європи до інших країн, крім України. За його словами, це пов'язано з великою нестачею снарядів у ЗСУ.

Про це повідомило видання RND в понеділок, 26 лютого.

Чому Україні не вистачає боєприпасів

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених у Європі, до третіх країн мають бути припинені, і всі такі боєприпаси мають бути відправлені до України. Кожен патрон, зроблений у Європі, має служити меті захисту Європи", — зауважив міністр. 

Також Кулеба звинуватив союзників із країн Заходу у тому, що Україні не вистачає боєприпасів. 

"Я скаржуся на нестачу боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі знають про це і зробили помилки, які визнають. Вони пізно вирішили нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти та запускати нові виробничі лінії. На жаль, зараз ми розплачуємося за ці помилки. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб боєприпаси тепер закуповувалися європейськими державами в третіх країнах і надавалися Україні", — пояснив дипломат.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Євросоюз не виконає зобов'язання надіслати Україні мільйони артилерійських снарядів до кінця березня. Затримки пов'язані з проблемами в оборонному виробництві та бюрократичними бар'єрами.

Напередодні, 25 лютого, Кулеба під час пресбрифінгу з головою МЗС Німеччини в Одесі заявив, що війни в Україні могло б і не бути, якби нашу країну прийняли в ЄС та НАТО. 

Також Кулеба провів телефонну розмову з Верховним представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем. В ЄС мають вирішити питання щодо постачання снарядів до України до кінця березня 2024 року. 

Дмитро Кулеба
ЗСУ
МЗС
Європа
боєприпаси

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