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Кулеба показал кадры с детьми во время обстрела Киева и призвал предоставить Украине средства ПВО

25 марта 2024 16:27
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Бригадир София
редактор
Кулеба показал кадры с детьми во время обстрела Киева и призвал предоставить Украине средства ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава МИД Украины поделился видеозаписью, на которой дети ищут укрытия от взрывов в столице. Также он призвал международное сообщество предоставить Украине средства ПВО.

Об этом стало известно с его страницы в Twitter в понедельник, 25 марта.

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На кадрах видео видно, как дети искали защиту от взрывов в столице утром 25 марта.

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30, когда над столицей ПВО сбивает смертоносные российские баллистические ракеты.

Нет бесчинств, которые не совершили бы российские ублюдки, включая попытку баллистического удара по сердцу многомиллионного города", — говорится в сообщении Кулебы.

Он призвал международных партнеров поддержать Украину, предоставив системы противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot и соответствующие ракеты.

"Это напоминание, что Украине срочно требуется усиленная противовоздушная защита, в том числе системы и ракеты Patriot, способные отразить любую атаку России", — заявил глава МИД Украины.

Он также заявил, что российские военные не остановятся ни перед какими преступлениями, включая ракетные удары по крупным городам, и подчеркнул критическую потребность в немедленном увеличении поставок оружия в Украину.

Напомним, что в результате падения обломков в одном из районов полностью уничтожено здание спортивного зала.

Ранее мы писали, что на российские обстрелы столицы отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также мы публиковали комментарий женщины, как пережила ракетный удар по столице.

Дмитрий Кулеба
Киев
ППО
атака
ракетный удар

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