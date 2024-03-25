Кулеба показал кадры с детьми во время обстрела Киева и призвал предоставить Украине средства ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Глава МИД Украины поделился видеозаписью, на которой дети ищут укрытия от взрывов в столице. Также он призвал международное сообщество предоставить Украине средства ПВО.

Об этом стало известно с его страницы в Twitter в понедельник, 25 марта.

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Пост Дмитрия Кулебы

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

На кадрах видео видно, как дети искали защиту от взрывов в столице утром 25 марта.

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30, когда над столицей ПВО сбивает смертоносные российские баллистические ракеты.

Нет бесчинств, которые не совершили бы российские ублюдки, включая попытку баллистического удара по сердцу многомиллионного города", — говорится в сообщении Кулебы.

Он призвал международных партнеров поддержать Украину, предоставив системы противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot и соответствующие ракеты.

"Это напоминание, что Украине срочно требуется усиленная противовоздушная защита, в том числе системы и ракеты Patriot, способные отразить любую атаку России", — заявил глава МИД Украины.

Он также заявил, что российские военные не остановятся ни перед какими преступлениями, включая ракетные удары по крупным городам, и подчеркнул критическую потребность в немедленном увеличении поставок оружия в Украину.

Напомним, что в результате падения обломков в одном из районов полностью уничтожено здание спортивного зала.

Ранее мы писали, что на российские обстрелы столицы отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также мы публиковали комментарий женщины, как пережила ракетный удар по столице.