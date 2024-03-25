Кулеба показав кадри з дітьми під час обстрілу Києва та закликав надати Україні засоби ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Глава МЗС України поділився відеозаписом, на якому діти шукають укриття від вибухів у столиці. Також він закликав міжнародну спільноту надати Україні засоби ППО.

Про це стало відомо з його сторінки у Twitter у понеділок, 25 березня.

Читайте також:

Допис Дмитра Кулеби

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

На кадрах відео видно, як діти шукали захист від вибухів у столиці ранком 25 березня.

"Діти в Києві біжать у укриття о 10:30, коли над столицею ППО збиває смертоносні російські балістичні ракети.

Немає безчинств, які б не вчинили російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста", — йдеться у дописі Кулеби.

Він закликав міжнародних партнерів підтримати Україну, надавши системи протиповітряної оборони, в тому числі комплекси Patriot та відповідні ракети.

"Це нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії", — заявив глава МЗС України.

Він також заявив, що російські військові не зупиняться перед жодними злочинами, включаючи ракетні удари по великих містах, і підкреслив критичну потребу в негайному збільшенні поставок зброї до України.

Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків в одному з районів повністю знищено будівлю спортивної зали.

Раніше ми писали, що на російський обстріл столиці відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також ми публікували коментар жінки, як пережила ракетний удар по столиці.