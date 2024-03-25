Кулеба показав кадри з дітьми під час обстрілу Києва та закликав надати Україні засоби ППО
Глава МЗС України поділився відеозаписом, на якому діти шукають укриття від вибухів у столиці. Також він закликав міжнародну спільноту надати Україні засоби ППО.
Про це стало відомо з його сторінки у Twitter у понеділок, 25 березня.
Допис Дмитра Кулеби
Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024
There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.
This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg
На кадрах відео видно, як діти шукали захист від вибухів у столиці ранком 25 березня.
"Діти в Києві біжать у укриття о 10:30, коли над столицею ППО збиває смертоносні російські балістичні ракети.
Немає безчинств, які б не вчинили російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста", — йдеться у дописі Кулеби.
Він закликав міжнародних партнерів підтримати Україну, надавши системи протиповітряної оборони, в тому числі комплекси Patriot та відповідні ракети.
"Це нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії", — заявив глава МЗС України.
Він також заявив, що російські військові не зупиняться перед жодними злочинами, включаючи ракетні удари по великих містах, і підкреслив критичну потребу в негайному збільшенні поставок зброї до України.
Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків в одному з районів повністю знищено будівлю спортивної зали.
Раніше ми писали, що на російський обстріл столиці відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.
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