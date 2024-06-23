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Кривой Рог накрыло промышленным смогом — что произошло

23 июня 2024 14:15
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Илья Рябинин
редактор
Кривой Рог утонул в состоянии — что произошло
Промышленный смог над Кривым Рогом. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кривой Рог в воскресенье, 23 июня, оказался под облаком промышленного смога. Как позже стало известно, на городском заводе "Арселор" произошел выброс коксового дыма из-за отключения света.

Об этом сообщает местное издание "Свої".

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На опубликованных фото и видео с места происшествия видно, что дымное облако затянуло практически пол города. Задымление заметили сначала на жилом массиве Соцгород, а затем в Долгинцевском районе.

Впоследствии стало известно, что инцидент произошел на городском коксохимическом заводе "Арселор". Как впоследствии пояснили в пресс-службе предприятия, выброс произошел из-за отключения света целого ряда критических мощностей завода, в результате чего было принято решение не допустить следственного задымления внутри цехов комплекса.

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Смог в Кривом Роге из-за аварии на "Арселоре". Источник: соцсети

"Производители вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе. Сейчас энергоснабжение возобновлено. Ситуация контролируется", — объясняют в "Арселоре".

Напомним, ранее россияне нанесли ракетный удар по жилой застройке в Кривом Роге, в результате чего девять человек погибли, еще 29 ранены.

Также во время последнего обстрела города неизвестные ограбили квартиру пострадавшей в результате обстрела женщины: по ее словам, пока она ездила в больницу, из жилья вынесли все наличные.

Кривой Рог
промышленность
работа
авария
Украина
инцидент
химический завод

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