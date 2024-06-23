Кривий Ріг потонув у смозі — що сталося

Кривий Ріг вкрило промисловим смогом — що сталося
Кривий Ріг у неділю, 23 червня, опинився під хмарою промислового смогу. Як пізніше стало відомо, на міському заводі "Арселор" стався викид коксового диму через відключення світла.
Про це повідомляє місцеве видання "Свої".
Викид коксу в Кривому Розі
На опублікованих фото та відео з місця події видно, що димна хмара затягнула фактично пів міста. Задимлення помітили спочатку на житловому масиві Соцмісто, а згодом у Довгинцівському районі.
Згодом стало відомо, що інцидент трапився на міському коксохімічному заводі "Арселор". Як згодом пояснили у пресслужбі підприємства, викид стався через відключення світла цілого ряду критичних потужностей заводу, внаслідок чого було прийнято рішення не допустити наслідкового задимлення всередині цехів комплексу.
"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", — пояснюють в "Арселорі".
Нагадаємо, раніше росіяни здійснили ракетний удар по житловій забудові в Кривому Розі, внаслідок чого 9 людей загинули, ще 29 поранено.
Також під час останнього обстрілу міста невідомі пограбували квартиру постраждалої внаслідок обстрілу жінки: за її словами, поки вона їздила до лікарні, з житла винесли всю готівку.
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