Кривий Ріг потонув у смозі — що сталося

Промисловий смог над Кривим Рогом. Фото: соцмережі

Кривий Ріг у неділю, 23 червня, опинився під хмарою промислового смогу. Як пізніше стало відомо, на міському заводі "Арселор" стався викид коксового диму через відключення світла.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

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Викид коксу в Кривому Розі

На опублікованих фото та відео з місця події видно, що димна хмара затягнула фактично пів міста. Задимлення помітили спочатку на житловому масиві Соцмісто, а згодом у Довгинцівському районі.

Згодом стало відомо, що інцидент трапився на міському коксохімічному заводі "Арселор". Як згодом пояснили у пресслужбі підприємства, викид стався через відключення світла цілого ряду критичних потужностей заводу, внаслідок чого було прийнято рішення не допустити наслідкового задимлення всередині цехів комплексу.

Смог у Кривому Розі через аварію на "Арселорі". Джерело: соцмережі

"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", — пояснюють в "Арселорі".

Нагадаємо, раніше росіяни здійснили ракетний удар по житловій забудові в Кривому Розі, внаслідок чого 9 людей загинули, ще 29 поранено.

Також під час останнього обстрілу міста невідомі пограбували квартиру постраждалої внаслідок обстрілу жінки: за її словами, поки вона їздила до лікарні, з житла винесли всю готівку.