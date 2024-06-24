Крымский мост и освобождение Крыма - прогноз Гордона - новости Украины

Дмитрий Гордон. Фото: Новини.LIVE

Украинские войска зайдут и освободят оккупированный Крым, а Крымский мост уничтожат. Возможно, он был бы нужен Украине, чтобы иметь определенные торговые дела с новой Россией, но и ее как Крымского моста тоже не будет.

Об этом Новини.LIVE сказал украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон на специальном событии Киевского Форума безопасности.

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"Украина зайдет в Крым, Крымскому мосту – п*з*єц, его не будет, он Украине не нужен. Раньше я думал, что когда мы зайдем в Крым, мост будет нам нужен, чтобы иметь с новой РФ какие-то торговые дела. Но я в это уже не верю, потому что новой России не будет. Ей п*з*єц", — заверил Гордон.

По словам журналиста, его близкие друзья, которые в Украине мощнее всего уничтожают российскую военную технику, рассказывают, что ежемесячно они уничтожают гораздо больше, чем Россия способна сделать, работая в три смены.

"Еще немного осталось советской техники, но в большинстве своем российские склады уже пусты. Подчеркиваю, скоро россиянам к нам уже не на чем будет ехать", — подытожил телеведущий.

Напомним, по словам украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона, война в Украине закончится в 2024 году, а у россиян действительно очень плохая ситуация на фронте. Вскоре украинские дроны вскоре будут долетать до Сибири и дальнего Востока и будут полностью разносить российскую энергетику.