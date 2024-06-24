Кримський міст та звільнення Криму - прогноз Гордона - новини України

Дмитро Гордон. Фото: Новини.LIVE

Українські війська зайдуть та звільнять окупований Крим, а Кримський міст знищать. Можливо, він був би потрібен Україні, аби мати певні торговельні справи з новою Росією, але і її, як Кримського мосту, теж не буде.

Про це Новини.LIVE сказав український журналіст та телеведучий Дмитро Гордон на спеціальній події Київського Безпекового Форуму.

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"Україна зайде до Криму, Кримському мосту — п*з*єц, його не буде, він Україні не потрібен. Раніше я думав, що коли ми зайдемо до Криму, міст буде нам потрібен, аби мати з новою РФ якісь торговельні справи. Але я в це вже не вірю, бо нової Росії не буде. Росії, як і Кримського мосту. Їй п*з*єц", — запевнив Гордон.

За словами журналіста, його близькі друзі, які в Україні найпотужніше знищують російську військову техніку, розповідають, що щомісяця вони знищують набагато більше, ніж Росія здатна зробити, працюючи в три зміни.

"Ще трошки залишилося радянської техніки, але здебільшого російські склади вже порожні. Підкреслюю, скоро росіянам до нас вже не буде на чому їхати", — підсумував телеведучий.

Нагадаємо, за словами українського журналіста та телеведучого Дмитра Гордона, війна в Україні закінчиться у 2024 році, а у росіян насправді дуже погана ситуація на фронті. Невдовзі українські дрони долітатимуть до Сибіру та далекого Сходу і будуть вщент розносити російську енергетику.